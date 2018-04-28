Калифорнийский блоггер Сара Рейнмарк (Sara Rehnmark) считает своего фаронового пса Руфуса самым милым и смешным маленьким дурнем из всех существующих.

Калифорнийский блоггер Сара Рейнмарк (Sara Rehnmark) считает своего фаронового пса Руфуса самым милым и смешным маленьким дурнем из всех существующих. Она очень любит наряжать Руфуса в различные забавные наряды, но только когда он спит. Пока Руфус мирно дремлет, Сара раскладывает вокруг него различные предметы и наряжает его в смешные наряды, тем самым превращая своего пса в персонажей созданных ей приключений. Сам Руфус, скорее всего даже не подозревает о своих приключениях во время сна.