https://telegraf.com.ua/files/2018/04/130894-150x90.jpg Жизнь, Журнал https://telegraf.com.ua/zhizn/zhurnal/4035268-kianu-rivz-shokiroval-poklonnikov-vneshnim-vidom.html
Киану Ривз шокировал поклонников внешним видом
Новости шоу бизнеса: Папарацци поймали знаменитого актера Киану Ривз за отдыхом.
Поклонники были шокированы, когда в Сеть просочились новые фото Киану Ривза. На снимках, растиражированных СМИ, актер выглядит неопрятным. Заросший и босой...секс-символ Голливуда неузнаваем.
Сейчас Киану Ривз приступил к работе над третьей частью франшизы "Джон Уик", которая выйдет на экраны в 2019 году.
Поклонники отметили, что актер выглядит как всегда грустным. Напомним, из-за частых печальных фото активные фаны объявили 15 июня «Неофициальным днем поднятия настроения Киану Ривзу».
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