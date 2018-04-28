Киану Ривз шокировал поклонников внешним видом

Поклонники были шокированы, когда в Сеть просочились новые фото Киану Ривза. На снимках, растиражированных СМИ, актер выглядит неопрятным. Заросший и босой...секс-символ Голливуда неузнаваем.

Сейчас Киану Ривз приступил к работе над третьей частью франшизы "Джон Уик", которая выйдет на экраны в 2019 году.

Поклонники отметили, что актер выглядит как всегда грустным. Напомним, из-за частых печальных фото активные фаны объявили 15 июня «Неофициальным днем поднятия настроения Киану Ривзу».