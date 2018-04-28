Журнал

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Воскресенье, 29.04.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: МИД: украинские туристы не могут вылететь из Египта
МИД: украинские туристы не могут вылететь из Египта
Новости: Помпео: США могут выйти из ядерного соглашения, если его не улучшат
Помпео: США могут выйти из ядерного соглашения, если его не улучшат
Новости: Хэмилтон в невероятной развязке выиграл Гран-при Азербайджана
Хэмилтон в невероятной развязке выиграл Гран-при Азербайджана
Новости: Евровидение 2018: участники конкурса провели первые репетиции
Евровидение 2018: участники конкурса провели первые репетиции
X

Рианна разделась для рекламы собственной коллекции белья

Рианна
20:20 Сб, 28 Апрель 2018 Телеграф
segodnya.ua
Фото: из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Певица уже выложила в сеть первую фотографию из рекламной кампании.

Не успели СМИ объявить о запуске коллекции нижнего белья от Рианны, как певица уже выложила в сеть первую фотографию из рекламной кампании, в которой, как и предполагалось, она снялась сама. До этого звезда лишь интриговала поклонников разного рода непонятными видео в Instagram.

На первом снимке, представляющем коллекцию Savage x Fenty, Рианна снялась в кружевном боди розового цвета с большими вырезами. Фигура певицы на нем выглядит очень привлекательно, несмотря на недавнее обсуждение лишнего веса Рианны.

В последний раз, когда Рианна была изображена на рекламе – это был скандальный случай с приложением Snapchat. Разработчики создали некорректную рекламу, в которой сделали отсылку к драке, случившейся между Раинной и ее бывшим возлюбленным в 2009 году. Ситуация получила широкую огласку в обществе.

Известно, что тогда Крис напал на Рианну и избил ее. Тогда певца арестовали по обвинению в домашнем насилии. В своих интервью Рианна неоднократно заявляла, что ей больно вспоминать о пережитом.

"Что бы вы предпочли: шлепнуть Рианну или ударить Криса" – такое объявление смогли увидеть пользователи мобильного приложения Snapchat.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Белье, Бренд, Мода, Певица, Реклама, Рианна, Снимок, Фото.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости журнала

Леди Гага удивила новым имиджем Фотограф показал, чем на самом деле занимаются жители Гонконга на крышах небоскребов (Фото) Сделай сам: девушка создала потрясающее платье из мусорных пакетов (Фото)

Последние новости

Под Запорожьем машина упала в озеро с обрыва Пустовой претендует на звание MVP чемпионата Испании Смех до слез: парень, который уснул на работе, стал мемом
Сегодня читают
01 Ученые видели загадочные объекты около Луны
02 Емельяненко нокаутировал Мира на 49-й секунде
03 В Киеве представили уникальный автомобиль Второй мировой (Видео)
04 Сексологи выяснили, почему женщины имитируют оргазм
05 Ломаченко в спарринге "уничтожил" ближайшего соперника Головкина
Новости сегодня
18:33 Разработчики Disney создали куртку, которая может имитировать объятия (Видео)
18:31 Сутки в АТО: боевики 13 раз обстреляли позиции ВСУ
18:27 Зидан: Бэйл и Бензема остаются в "Реале"
18:21 Смешные и прикольные картинки с подписями для веселого настроения
18:19 Стал известен стартовый состав "Боруссии" на матч с "Вердером"
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Выборы в ОТГ: зафиксированы первые нарушения
Выборы в ОТГ: зафиксированы первые нарушения
Новости: Протесты в Ереване возобновились: активисты перекрывают дороги
В Ереване протестующие перекрывают дороги
Новости: В Минсоцполитики сообщили, кому нужно будет переоформить субсидию
В Минсоцполитики сообщили, кому нужно будет переоформить субсидию
Новости: Ушел из жизни знаменитый британский кинорежиссер
Ушел из жизни знаменитый британский кинорежиссер
Добавить комментарий
0