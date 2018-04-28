Рианна разделась для рекламы собственной коллекции белья

Не успели СМИ объявить о запуске коллекции нижнего белья от Рианны, как певица уже выложила в сеть первую фотографию из рекламной кампании, в которой, как и предполагалось, она снялась сама. До этого звезда лишь интриговала поклонников разного рода непонятными видео в Instagram.

На первом снимке, представляющем коллекцию Savage x Fenty, Рианна снялась в кружевном боди розового цвета с большими вырезами. Фигура певицы на нем выглядит очень привлекательно, несмотря на недавнее обсуждение лишнего веса Рианны.

В последний раз, когда Рианна была изображена на рекламе – это был скандальный случай с приложением Snapchat. Разработчики создали некорректную рекламу, в которой сделали отсылку к драке, случившейся между Раинной и ее бывшим возлюбленным в 2009 году. Ситуация получила широкую огласку в обществе.

Известно, что тогда Крис напал на Рианну и избил ее. Тогда певца арестовали по обвинению в домашнем насилии. В своих интервью Рианна неоднократно заявляла, что ей больно вспоминать о пережитом.

"Что бы вы предпочли: шлепнуть Рианну или ударить Криса" – такое объявление смогли увидеть пользователи мобильного приложения Snapchat.