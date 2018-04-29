Украинская телеведущая сменила имидж

Украинская телеведущая поделилась в Инстаграме свежим фото сразу после того, как вышла из салона красоты. Надежде Матвеевой сделали модную стрижку, выровняли волосы и перекрасили их в более яркий оттенок.

Подписала телеведущая новое фото так: «Традиційне фото після відвідування стилісту. «Коли ви ходите з прямим волоссям? — Поки перебуваю у перукаря.» — жартує про мене Олександр. Точно!) Завтра знов кудряхи, бо така я є!! Стрижка й колір пречудові, чи не так?».

Более 27 тысяч инстаграм-пользователей были щедры на лайки и таким образом оценили по достоинству новый образ ведущей программы «Все буде добре».