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Украинская телеведущая сменила имидж
10:31 Сегодня Телеграф
Фото: из открытых источников
Новости шоу бизнеса: Надежда Матвеева порадовала поклонников новым образом.
Украинская телеведущая поделилась в Инстаграме свежим фото сразу после того, как вышла из салона красоты. Надежде Матвеевой сделали модную стрижку, выровняли волосы и перекрасили их в более яркий оттенок.
Подписала телеведущая новое фото так: «Традиційне фото після відвідування стилісту. «Коли ви ходите з прямим волоссям? — Поки перебуваю у перукаря.» — жартує про мене Олександр. Точно!) Завтра знов кудряхи, бо така я є!! Стрижка й колір пречудові, чи не так?».
Более 27 тысяч инстаграм-пользователей были щедры на лайки и таким образом оценили по достоинству новый образ ведущей программы «Все буде добре».
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