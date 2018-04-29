Многие из нас время от времени беспокоятся о своей фигуре и чаще всего это связано с цифрами, которые мы видим на своих весах.

Многие из нас время от времени беспокоятся о своей фигуре и чаще всего это связано с цифрами, которые мы видим на своих весах. Но, иногда вес действительно просто цифра, и женщины из нашей статьи вам это докажут. Эти трансформации показывают, что взвешивание себя — это не всегда лучший способ узнать, действительно ли вам пора голодать или придерживаться очень строгой диеты, чтобы увидеть другую цифру.