История ножей начинается около 75 тысяч лет назад, на 50 тысяч лет раньше, чем обычно принято считать.

В течение многих веков нож преображался от заостренного куска камня до изящного искусно выполненного из стали инструмента, равно используемого как в быту, так и в качестве холодного оружия. В каждом отдельно взятом регионе Земли конструкция ножа менялась в зависимости от его назначения и доступных материалов. Часто форма заимствовалась местными жителями у ножей и кинжалов народов завоевателей. А отдельные экземпляры становились легендой и окружались завесой тайны. Но ни один древний человек, будь он по профессии охотник, воин или жрец божественного культа, не представлял свою жизнь без этого незаменимого орудия.