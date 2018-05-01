https://telegraf.com.ua/files/2018/05/57_ls.1525091536-150x90.jpg Жизнь, Журнал https://telegraf.com.ua/zhizn/zhurnal/4039419-nastya-kamenskih-narvalas-na-kritiku-iz-za-fotoshopa.html
Настя Каменских нарвалась на критику из-за фотошопа
19:23 Вт, 1 Май 2018 Телеграф
Фото: из открытых источников
Новости шоу бизнеса: Каменских предстала в плаще лимонного цвета и красных сапогах.
Певица Настя Каменских поделилась с поклонниками на странице в Instagram ярким снимком, который был сделан во время недавней фотосессии для журнала Viva!.
Каменских предстала в плаще лимонного цвета и красных сапогах. Подписчики обвинили Настю в злоупотреблении фотошопом.
"Ноги Поляковой приклеила?", "Классное шуточное фото", "Ноги больше чем Настя. Сразу выглядит нелепо", "У Тины сапоги брали?", "Зачем так с фотошопом перебарщивать", "Перефотошопили", "Ноги как у цапли", "Бесконечные ноги. Не красиво и странно", "Смешно получилось, ноги от ушей", - комментируют пользователи.
Telegraf.com.ua