Настя Каменских нарвалась на критику из-за фотошопа

Певица Настя Каменских поделилась с поклонниками на странице в Instagram ярким снимком, который был сделан во время недавней фотосессии для журнала Viva!.

Каменских предстала в плаще лимонного цвета и красных сапогах. Подписчики обвинили Настю в злоупотреблении фотошопом.

"Ноги Поляковой приклеила?", "Классное шуточное фото", "Ноги больше чем Настя. Сразу выглядит нелепо", "У Тины сапоги брали?", "Зачем так с фотошопом перебарщивать", "Перефотошопили", "Ноги как у цапли", "Бесконечные ноги. Не красиво и странно", "Смешно получилось, ноги от ушей", - комментируют пользователи.