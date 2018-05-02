Соблазнительные снимки молодой американки. которая имеет сногсшибательный внешний вид.

Соблазнительные снимки молодой американки, которая имеет сногсшибательный внешний вид. 27-летняя Бриттани Перилл Йоуб из Калифорнии прославилась в Instagram и набрала около 750 тысяч подписчиков благодаря своей сногсшибательной форме и идеальной попе, которая у нее, кстати, полностью натуральная. Девушка удивлена, что многие обвиняют ее в использовании достижений пластической хирургии: она постоянно публикует в инстаграме фото и видео с тренировок, где видно, сколько усилий она прилагает для достижения идеального результата - большой, округлой и упругой попы.