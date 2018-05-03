Пейдж из "Все женщины - ведьмы" поделилась пикантным снимком в Instagram

44-летняя актриса Роуз Макгоуэн продемонстрировала идеальную физическую форму на новом снимке.

На кадре Роуз расслабленно лежит в ванной с яркими розовыми ножками. Актриса была в солнцезащитных очках с зеркальными линзами и в белой косынке.

Take a breath Публикация от Rose McGowan (@rosemcgowan) 1 Май 2018 в 9:14 PDT

Макгоуэн, которая продолжает судиться с продюсером Харви Вайнштейном, подписала провокационное фото: "Переведи дух".

Как известно, звезда обвинила продюсера в сексуальных домогательствах, шантаже и насилии. Кроме того, против Вайнштейна выступили более 40 женщин, среди которых звезды Голливуда.

Напомним, Роуз Макгоуэн – американская актриса и певица, известная по роли Пейдж Мэтьюс в сериале "Все женщины – ведьмы". В конце 2017 года она одной из первых рассказала об изнасиловании и сексуальных домогательствах со стороны известного продюсера Харви Вайнштена. При поддержке других женщин, она стала инициатором движения #MeToo против сексуальных домогательств. Недавно она анонсировала выход новой книги "Brave" ("Смелая"), где рассказала о всех деталях ее былого сотрудничества с продюсером.