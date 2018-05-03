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Пейдж из "Все женщины - ведьмы" поделилась пикантным снимком в Instagram

Роуз Макгоуэн
08:07 Сегодня Телеграф
24tv.ua
Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Американская актриса Роуз Макгоуэн выложила откровенное фото в ванной на своей странице в Instagram.

44-летняя актриса Роуз Макгоуэн продемонстрировала идеальную физическую форму на новом снимке.

На кадре Роуз расслабленно лежит в ванной с яркими розовыми ножками. Актриса была в солнцезащитных очках с зеркальными линзами и в белой косынке.

 

Take a breath

Публикация от Rose McGowan (@rosemcgowan)

Макгоуэн, которая продолжает судиться с продюсером Харви Вайнштейном, подписала провокационное фото: "Переведи дух".

Как известно, звезда обвинила продюсера в сексуальных домогательствах, шантаже и насилии. Кроме того, против Вайнштейна выступили более 40 женщин, среди которых звезды Голливуда.

Напомним, Роуз Макгоуэн – американская актриса и певица, известная по роли Пейдж Мэтьюс в сериале "Все женщины – ведьмы". В конце 2017 года она одной из первых рассказала об изнасиловании и сексуальных домогательствах со стороны известного продюсера Харви Вайнштена. При поддержке других женщин, она стала инициатором движения #MeToo против сексуальных домогательств. Недавно она анонсировала выход новой книги "Brave" ("Смелая"), где рассказала о всех деталях ее былого сотрудничества с продюсером.

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Новости шоу бизнеса, Instagram, Все женщины ведьмы, Звезды в Instagram, Роуз Макгоуэн.
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