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В США ушел из жизни известный певец родом из Украины

Вадим Мулерман
09:15 Сегодня Телеграф
www.unian.net
Фото: из открытых источников

Новости шоу бизнеса: На 80-м году жизни скончался певец Вадим Мулерман, наиболее известный исполнением песни "Трус не играет в хоккей".

Популярный  певец Вадим Мулерман скончался в Нью-Йорке на 80-м году жизни. Причиной смерти стала онкология. Об этом сообщила певица, близкая знакомая и коллега Мулермана по сцене Нина Бродская, проживающая в Нью-Йорке.

"Вадик ушел из жизни, он страдал онкологией", - сказала Бродская. В последние годы он проживал в Нью-Йорке, в районе Бруклин. Прах Мулермана будет захоронен на родине певца, в Харькове. Об этом сообщила Нина Бродская на своей странице в Facebook.

"Только сейчас разговаривала со Светланой, женой Вадима Мулермана. Светлана сообщила, что все случилось этой ночью в госпитале, где, к сожалению, не могли выяснить причину болезни, и удалось узнать это за неделю до ухода Вадима из жизни. Вадим Мулерман будет кремирован, прах будет перевезен в город Харьков, где он родился и жил", – написала она.

Вадим Мулерман родился 18 августа 1938 года в Харькове, он - народный артист РСФСР и заслуженный артист Украины. Мулерман - первый исполнитель таких популярных песен советских времен, как "Лада" ("Хмуриться не надо, Лада), "Трус не играет в хоккей", "Как хорошо быть генералом" и многих других. 

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Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Бруклин, Вадим Мулерман, Нина Бродская, Трус не играет в хоккей, Украинские певцы.
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