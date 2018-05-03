https://telegraf.com.ua/files/2018/05/3e5a5117-bdc7-4231-8c8c-f702cf23c844-150x90.jpg Жизнь, Журнал https://telegraf.com.ua/zhizn/zhurnal/4043039-anfisa-chehova-pohvastalas-rezultatom-pohudeniya-v-instagram.html
Анфиса Чехова похвасталась результатом похудения в Instagram
17:19 Сегодня Телеграф
Фото: из открытых источников
Новости шоу бизнеса: За четыре часа после публикации этого фото исхудавшей Анфисы Чеховой его успели лайкнуть больше 52 тысяч инстаграм-пользователей.
Анфиса Чехова сфотографировалась в купальнике и поделилась снимком в Инстаграме.
На этом фото прекрасно видно, как сильно похудела телеведущая, что привело в восторг публику и теперь Анфисе не отбиться от комплиментов.
Подписала Анфиса свое пляжное фото так: "Итак, даю новую порцию для обсуждений! Пупок вроде на месте, волны плывут, потому что они волны, а не из-за фотошопа!", а также добавила: "Кораблик очень кстати проплывает на заднем фоне, дело движется к закату, но мастерство фотографа сделало этот снимок удивительно светлым! На мой взгляд, всё здесь идеально. Но, готова поспорить, что мои любимые троллики найдут к чему придраться))) И это ли не весело?".
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