Анфиса Чехова похвасталась результатом похудения в Instagram

Анфиса Чехова сфотографировалась в купальнике и поделилась снимком в Инстаграме.

На этом фото прекрасно видно, как сильно похудела телеведущая, что привело в восторг публику и теперь Анфисе не отбиться от комплиментов.

Подписала Анфиса свое пляжное фото так: "Итак, даю новую порцию для обсуждений! Пупок вроде на месте, волны плывут, потому что они волны, а не из-за фотошопа!", а также добавила: "Кораблик очень кстати проплывает на заднем фоне, дело движется к закату, но мастерство фотографа сделало этот снимок удивительно светлым! На мой взгляд, всё здесь идеально. Но, готова поспорить, что мои любимые троллики найдут к чему придраться))) И это ли не весело?".