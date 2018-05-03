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Роза Аль-Намри покорила обтягивающим нарядом
21:09 Сегодня Телеграф
Фото: из открытых источников
Новости шоу бизнеса: Украинская телеведущая Роза Аль-Намри показала свою шикарную фигуру.
Экс-участница четвертого сезона "Холостяка", а также ведущая пост-шоу "Как выйти замуж", порадовала фанатов новой фотографией, которая была сделана накануне.
Подписала Роза свое свежее фото так: "Травневі канікули почалися, і я вся в думках про Вас, дівчата, про Ваші запитання, які надходять до мене в особисті повідомлення... Бажаю Вам насолоджуватися теплом і коханням!".
На этом снимке Роза продемонстрировала идеальную фигуру и грудь в облегающем сарафане с откровенной зоной декольте.
Telegraf.com.ua