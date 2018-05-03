Роза Аль-Намри покорила обтягивающим нарядом

Экс-участница четвертого сезона "Холостяка", а также ведущая пост-шоу "Как выйти замуж", порадовала фанатов новой фотографией, которая была сделана накануне.

Подписала Роза свое свежее фото так: "Травневі канікули почалися, і я вся в думках про Вас, дівчата, про Ваші запитання, які надходять до мене в особисті повідомлення... Бажаю Вам насолоджуватися теплом і коханням!".

На этом снимке Роза продемонстрировала идеальную фигуру и грудь в облегающем сарафане с откровенной зоной декольте.