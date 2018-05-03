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Роза Аль-Намри покорила обтягивающим нарядом

Роза Аль-Намри
21:09 Сегодня Телеграф
hronika.info
Фото: из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Украинская телеведущая Роза Аль-Намри показала свою шикарную фигуру.

Экс-участница четвертого сезона "Холостяка", а также ведущая пост-шоу "Как выйти замуж", порадовала фанатов новой фотографией, которая была сделана накануне.

Подписала Роза свое свежее фото так: "Травневі канікули почалися, і я вся в думках про Вас, дівчата, про Ваші запитання, які надходять до мене в особисті повідомлення... Бажаю Вам насолоджуватися теплом і коханням!".

На этом снимке Роза продемонстрировала идеальную фигуру и грудь в облегающем сарафане с откровенной зоной декольте.

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Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Роза Аль-Намри, Фигура Розы Аль-Намри, Формы Розы Аль-Намри.
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