Сегодня, 4 мая, украинской певице Насти Каменских исполняется 31 год.

Сегодня, 4 мая, украинской певице Насти Каменских исполняется 31 год. За последнее время жизнь NK (творческий псевдоним Насти Каменских) кардинально изменилась.В последний год певица "покинула" Потапа и крепко взялась за собственную карьеру. Недавно Настя представила новую песню "Дай мне" и видео к ней. Это ее второй сольный клип. Кроме музыки, Настя Каменских активно пропагандирует собственный блог и рекламирует свой спортивную одежду. Звезда часто делится с фанатами эффектными фото с тренировок и показывает свои успехи. По словам Каменских, спорт – одна из ее крупнейших страстей.