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Том Круз прыгнул с парашютом более 100 раз ради удачного кадра

Том Круз
10:32 Сегодня Телеграф
24news.com.ua
Фото: из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Голливудский актер Том Круз прыгнул с парашютом 106 раз для одной сцены из нового фильма "Миссия невыполнима 6".

Хорошо известный факт – Том Круз самостоятельно выполняет сложные трюки на съемках своих фильмов, за что иногда, конечно, платит своим здоровьем. Однако мастерство и рвение актера очень ценится режиссерами и поклонниками боевиков, в которых Круз снимается, и вызывает уважение. Ради съемки одного удачного дубля в фильме "Миссия невыполнима 6" Тому пришлось прыгнуть 106 раз с парашютом.

Об этом рассказали создатели картины во время ее презентации на CinemaCon в Лас-Вегасе. Они сообщили, что вслед за актером из самолета выпрыгивал профессиональный спортсмен с камерой, закрепленной на шлеме. Ему нужно было снимать эмоции Круза, и из всех попыток лишь три были пригодны для финального монтажа. Ради одной удачной сцены Тому действительно пришлось прыгнуть с парашютом 106 раз, подтвердил режиссер фильма Кристофер МакКуорри.

"Единственное место, где мы могли выполнять такие трюки, – Объединенные Арабские Эмираты", – добавил Круз и уточнил, что в других странах у съемочной бригады могли быть юридические проблемы.

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Все по теме:

Новости шоу бизнеса, CinemaCon, Актер Том Круз, Лас-Вегас, Миссия невыполнима 6, Том Круз.
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