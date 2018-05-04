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Кейт Бланшетт призналась в приставаниях Харви Вайнштейна

Кейт Бланшетт
10:47 Сегодня Телеграф
24news.com.ua

Новости шоу бизнеса: Кейт Бланшетт надеется, что Харви Вайнштейна окажется в тюрьме.

Кейт Бланшетт, которая скоро возглавит жюри Международного Каннского кинофестиваля, в беседе с журналом Variety рассказала о роли скандального продюсера Харви Вайнштейна в ее карьере и о его сексуальных домогательствах.

Бланшетт призналась, что была разочарована, когда Вайнштейн стал продюсером фильма "Кэрол" (2015), где она сыграла одну из главных ролей. По ее мнению Вайнштейн не понял и должным образом не поддержал кино об отношениях двух женщин, а раскручивающийся вокруг него скандал сказался на кассовых сборах картины. Вместе с тем, картину ждал "народный" успех после выпуска на интернет-площадках.

"Люди заговаривали со мной в супермаркетах о "Кэрол" больше, чем о каком бы то ни было другом моем фильме", — поделилась Бланшетт.

Когда Кейт Бланшетт спросили о том, домогался ли ее Харви Вайнштейн, которого десятки работниц Голливуда обвиняют в изнасилованиях и харрасменте, она ответила утвердительно, не вдаваясь в детали. Актриса также добавила, что не соглашалась делать то, что он ей предлагал, и надеется, что он окажется в тюрьме.

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Новости шоу бизнеса, Variety, Голливуд, Кейт Бланшетт, Международный каннский кинофестиваль, Харви Вайнштейн.
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