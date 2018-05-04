Дочь Пинк заснула во время концерта мамы (Видео)

Дети знаменитостей часто недополучают внимание от своих родителей. Однако Пинк все же пытается максимум времени проводить со своим 1-летним сыном Джеймсоном Муном и дочерью Уиллоу Сейдж. Недавно такая семейная идиллия имела смешной курьез.

На одном из многочисленных концертов Пинк, который состоялся в Далласе, присутствовала ее дочь и муж Кейри Гарт. Пока звездная мама выступала на сцене, а взволнованные сторонники танцевали под ритмичные песни певицы, Уиллоу Сейдж заснула на руках у отца. На видео видно, что девочка одела большие наушники и изо всех сил пыталась преодолеть сонливость, качаясь в сторону камеры и обратно. Однако сон таки победил и ребенок все же задремал.

"Я просто порвала зал", – с юмором прокомментировала видео Пинк.

Более 2000 сторонников звезды полюбили забавное сообщение певицы. "Так мило", "Детскую усталость не преодолеть", "Бедный ребенок", –комментировали видео пользователи сети. Люди также отметили, что отец и дочь очень похожи друг на друга.