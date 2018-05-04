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Дочь Пинк заснула во время концерта мамы (Видео)

Пинк
14:01 Сегодня Телеграф
24tv.ua
Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: 6-летняя Уиллоу Сэйдж уснула во время концерта Пинк.

Дети знаменитостей часто недополучают внимание от своих родителей. Однако Пинк все же пытается максимум времени проводить со своим 1-летним сыном Джеймсоном Муном и дочерью Уиллоу Сейдж. Недавно такая семейная идиллия имела смешной курьез.

На одном из многочисленных концертов Пинк, который состоялся в Далласе, присутствовала ее дочь и муж Кейри Гарт. Пока звездная мама выступала на сцене, а взволнованные сторонники танцевали под ритмичные песни певицы, Уиллоу Сейдж заснула на руках у отца. На видео видно, что девочка одела большие наушники и изо всех сил пыталась преодолеть сонливость, качаясь в сторону камеры и обратно. Однако сон таки победил и ребенок все же задремал.

 

I really rocked that shit tonight #dallas

Публикация от P!NK (@pink)

"Я просто порвала зал", – с юмором прокомментировала видео Пинк.

Более 2000 сторонников звезды полюбили забавное сообщение певицы. "Так мило", "Детскую усталость не преодолеть", "Бедный ребенок", –комментировали видео пользователи сети. Люди также отметили, что отец и дочь очень похожи друг на друга.

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Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Кейри Гарт., Певица Пинк, Пинк, Уиллоу Сейдж.
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