Зои Салдана получила именную звезду на Голливудской аллее славы

Ежегодно популярные актеры получают возможность побывать на Аллее славы: кто-то открывает свою собственную звезду, а кто-то – поддерживает голливудских друзей в такой выдающийся момент. Так 3 мая американская кинодива Зои Салдана приняла участие в знаковой церемонии в Лос-Анджелесе.

Зои Салдана с семьей

Для мероприятия актриса выбрала атласное платье кремового цвета с серебряной вышивкой и накидку. Изысканная одежда подчеркнула стройную фигуру звезды. Стильный "лук" она дополнила босоножками на каблуках и украшениями. Волнистые волосы и естественной макияж невероятно подходили Зои Салдане, это придало образу легкости и непринужденности.

"Я счастлива, что стала частью Голливудской аллеи славы. Пусть это откроет больше дверей для латиноамериканцев и представителей других сообществ", – написала Зои Салдана.

На церемонию открытия именной звезды пришли родные актрисы – муж художник Марко Перего, их трое детей и родители Зои.