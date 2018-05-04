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Зои Салдана получила именную звезду на Голливудской аллее славы

Зои Салдана
14:42 Сегодня Телеграф
24tv.ua

Новости шоу бизнеса: Актриса Зои Салдана открыла свою звезду на Голливудской аллее славы.

Ежегодно популярные актеры получают возможность побывать на Аллее славы: кто-то открывает свою собственную звезду, а кто-то – поддерживает голливудских друзей в такой выдающийся момент. Так 3 мая американская кинодива Зои Салдана приняла участие в знаковой церемонии в Лос-Анджелесе.

Зои Салдана с семьей 

Для мероприятия актриса выбрала атласное платье кремового цвета с серебряной вышивкой и накидку. Изысканная одежда подчеркнула стройную фигуру звезды. Стильный "лук" она дополнила босоножками на каблуках и украшениями. Волнистые волосы и естественной макияж невероятно подходили Зои Салдане, это придало образу легкости и непринужденности.

"Я счастлива, что стала частью Голливудской аллеи славы. Пусть это откроет больше дверей для латиноамериканцев и представителей других сообществ", – написала Зои Салдана.

На церемонию открытия именной звезды пришли родные актрисы – муж художник Марко Перего, их трое детей и родители Зои.

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Новости шоу бизнеса, Актриса Зои Салдана, Аллея славы, Голливудская аллея славы, Зои Салдана, Зои Салдана получила звезду.
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