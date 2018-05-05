Несмотря на то, что официальной идеологией Китая является коммунизм, в этой стране немало миллионеров и миллиардеров.

Несмотря на то, что официальной идеологией Китая является коммунизм, в этой стране немало миллионеров и миллиардеров, уровень жизни которых разительно отличается от жизни остального населения страны. Более наглядно этот контраст заметен на фотографиях, которые выкладывает на своих страницах в соцсетях китайская золотая молодежь. Судя по фото, эти молодые люди ни в чем себе не отказывают и любят демонстрировать это окружающим.