Подтвердились слухи о романе Кары Делевинь с дочерью Майкла Джексона

Слухи о том, что Пэрис Джексон и Кара Делевинь встречаются, ходят уже не первый месяц. Девушек не раз видели целующимися во время прогулок и свиданий в ресторанах, а позже папарацци даже удалось подловить этот момент.

Впрочем, несмотря на такие доказательства, сами Кара и Пэрис подтверждать свои отношения офицаильными завялениями не спешили. И лишь на днях Джексон намекнула, что они с Делевинь все же вместе.

Фото Кары Делевинь в блоге Пэрис Джексон

Так, в блоге дочери Майкла Джексона появилось фото Кары Делевинь, на котором девушка запечатлена с отпечатком поцелуя на щеке. Вероятней всего, поцелуй модели оставила именно Пэрис.

Фото Кары Делевинь в Stories Пэрис Джексон

А вот в Stories появилось более интимное фото — на нем Кара целует Пэрис в поясницу, на которой изображен флаг Великобритании. Что же, доказательства налицо!