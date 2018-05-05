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Подтвердились слухи о романе Кары Делевинь с дочерью Майкла Джексона

Смотрите фото (3)
Кара Делевинь и Пэрис Джексон
17:20 Сегодня Телеграф
kinoafisha.ua
Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Пэрис Джексон показала романтичное фото с Карой Делевинь в своем Инстаграм.

Слухи о том, что Пэрис Джексон и Кара Делевинь встречаются, ходят уже не первый месяц. Девушек не раз видели целующимися во время прогулок и свиданий в ресторанах, а позже папарацци даже удалось подловить этот момент.

Впрочем, несмотря на такие доказательства, сами Кара и Пэрис подтверждать свои отношения офицаильными завялениями не спешили. И лишь на днях Джексон намекнула, что они с Делевинь все же вместе.

Фото Кары Делевинь в блоге Пэрис Джексон 

Так, в блоге дочери Майкла Джексона появилось фото Кары Делевинь, на котором девушка запечатлена с отпечатком поцелуя на щеке. Вероятней всего, поцелуй модели оставила именно Пэрис.

Фото Кары Делевинь в Stories Пэрис Джексон

А вот в Stories появилось более интимное фото — на нем Кара целует Пэрис в поясницу, на которой изображен флаг Великобритании. Что же, доказательства налицо!

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Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Дочь Майкла Джексона, Кара Делевинь, Майкл Джексон, Пэрис Джексон, Роман Кары Делевинь.
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