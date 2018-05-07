Давайте посмотрим, как повзрослели дети знаменитостей.

Давайте посмотрим, как повзрослели дети знаменитостей. Знаменитости почти каждый день появляются в центре внимание папарацци. Поэтому вся их личная жизнь, семья и дети как на ладони. Им некуда скрыться от настойчивых фотографов. Дети звезд также не остаются в тени, однако им иногда удается ускользнуть от упрямых камер. Это потому что вчерашние малыши уже давно не дети и их не узнать. Мы узнаем их только тогда, когда они появляются в компании своих именитых родителей.