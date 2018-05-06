Ностальгическая фотоподборка с знаменитостями, которые были на пике популярности в конце ХХ века.

Ностальгическая фотоподборка с знаменитостями, которые были на пике популярности в конце ХХ века. Все кто родился и вырос в 90-е, прекрасно помнят этих звезд. Тогда эти знаменитые актеры и певцы мелькали на телеэкранах довольно часто, и мы слушали их песни и смотрели фильмы и сериалы с их участием. Но вдруг мы стали замечать, что их все реже и реже показывают по телевизору и мы стали забывать, как они выглядят. Сегодня мы решили поделиться с вами сравнительными фотографиями знаменитостей тех лет, чтобы показать вам, как они изменились.