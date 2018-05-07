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Рианна рассказала об отношениях со своим молодым человеком

Рианна
15:51 Сегодня Телеграф
newsyou.info
Фото: из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Рианна откровенно рассказала о своей жизни в интервью для глянца "Vogue".

Певица Рианна недавно дала  интервью Vogue, которое стало самым обсуждаем за последнее время. Рианна в интервью поговорила на темы, которые до этого не обсуждала или давала очень короткие комментарии.

Певица согласилась поговорить на болезненную для нее тему. Она затронула тему смерти брата, которого убили после их совместного ужина: "Я действительно обняла кузена вечером накануне его смерти, не знаю почему. А после всего произошедшего теперь обнимаю всех так, будто делаю это в последний раз. Наверное, это мой самый большой жизненный урок. Не ждать даже до завтра. Завтра, на мой взгляд, слишком поздно".

Согласилась также поговорить о своем новом молодом человеке. Она считает, что в отношениях с бизнесменом из Саудовской Аравии Хассаном Джамилем она как никогда счастлива: "Прежде я чувствовала себя виноватой, когда тратила время на личную жизнь, а еще мне кажется, что раньше не встречала человека, который был бы достойнее этого".

Не обошлось и без темы ее внешнего вида. Не раз Рианна слышала критику в свой адрес по поводу внешности. И сейчас дала достойных ответ всем, кто ее критикует: "Честно говоря, нужно уметь смеяться над собой. Я знаю, когда выгляжу толстой, а когда теряю килограммы. Принимаю любую фигуру. Не гонюсь за успехом моделей Victoria’s Secret и все еще чувствую себя очень красивой и уверенной в нижнем белье".

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Новости шоу бизнеса, Vogue, Парень Рианны, Певица Рианна, Рианна.
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