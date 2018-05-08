Настя Каменских поздравила Потапа с 37-летием стихом
Новости шоу бизнеса: Украинская певица Настя Каменских поделилась в Instagram стихом, который она посвятила Потапу в его день рождения 8 мая.
Украинская певица Настя Каменских выступает сольно под псевдонимом NK, но остается в теплых отношениях с Алексеем Потапенко - Потапом. В день его рождения 8 мая она поздравила своего друга трогательным стихом в Instagram.
"Ты очень необычный человек,
И в день рождения мой
Поздравил ты меня стихами.
Я тож не упущу момент
И пару строчек напишу словами.
Ты, Леша, гений, И все мы это понимаем.
И пусть на свете много мнений,
Но творчество твое насквозь пронзает.
Пусть каждое твое произведение
Станет известно на весь мир,
Пусть не иссякнет вдохновение
И что не песня – хитовый жир.
Ты очень добрый человек, Алеша,
Заслуживаешь только счастье и любовь.
Всегда так хочется обнять БИГ ПОшу
И подписать "we love u" под постом".