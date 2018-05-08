Настя Каменских поздравила Потапа с 37-летием стихом

Украинская певица Настя Каменских выступает сольно под псевдонимом NK, но остается в теплых отношениях с Алексеем Потапенко - Потапом. В день его рождения 8 мая она поздравила своего друга трогательным стихом в Instagram.

"Ты очень необычный человек,

И в день рождения мой

Поздравил ты меня стихами.

Я тож не упущу момент

И пару строчек напишу словами.

Ты, Леша, гений, И все мы это понимаем.

И пусть на свете много мнений,

Но творчество твое насквозь пронзает.

Пусть каждое твое произведение

Станет известно на весь мир,

Пусть не иссякнет вдохновение

И что не песня – хитовый жир.

Ты очень добрый человек, Алеша,

Заслуживаешь только счастье и любовь.

Всегда так хочется обнять БИГ ПОшу

И подписать "we love u" под постом".