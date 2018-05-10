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"Від пацанки до панянки" 3 сезон 12 выпуск: участницы увидят своих родных (Видео)

"Від пацанки до панянки"
09:29 Сегодня Телеграф
Фото из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Ольга Фреймут подарит пацанкам встречи с их самыми родными людьми, но взамен попросит ответить на несколько простых вопросов.

В первой части 12 выпуска 3 сезона ученицы Школы барышень отправились на необычное свидание. А после им пришлось на день стать мамами для детей, которые растут только с родителями.

Во второй части пацанки отвечали на вопросы о своих близких, от количества правильных ответов напрямую зависило, сколько времени они проведут с родными.

В третьей части традиционно определился тот, кто хуже других справился с задачей и поедет на этой неделе домой.

Школу панянок покинула Даша Куровская.

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Новости шоу бизнеса, Від пацанки до панянки, Видео, Ольга Фреймут, Пацанки, Шоу.
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