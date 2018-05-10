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Миранда Керр стала мамой во второй раз

Миранда Керр
11:02 Сегодня Телеграф
24tv.ua
Фото из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Супермодель и "ангел" Victoria's Secret Миранда Керр 7 мая в 11:53 родила ребенка от своего мужа Эвана Шпигеля.

Мальчик, по имени Харт, появился на свет в больнице Cedars-Sinai в Лос-Анджелесе.

Супруги решили дать имя Харт своему сыну в честь дедушки Эвана, который был очень известным адвокатом в Сан-Франциско. В официальном заявлении счастливое супружество поблагодарило всех поклонников за слова поздравления и поддержку.

"Слова не могут описать, как мы рады наконец познакомиться с нашим очаровательным сыном. Миранда хорошо себя чувствует, а Флинн очень рад стать старшим братом. Спасибо вам за добрые слова и теплые пожелания в течение этого особого времени", – говорится в официальном заявлении Миранды и Эвана.

Напомним, что Эван Шпигель, который является главным исполнительным директором Snapchat, женился на Миранде Керр в 2017 году. Это первый общий ребенок пары. Относительно Миранды, то после брака с актером Орландо Блумом, который длился только три года, у Керр остался семилетний сын Флинн.

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Новости шоу бизнеса, Victoria's Secret, Миранда Керр, Ребенок, супермодель, Эван Шпигель.
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