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Джона Траволту наградят специальной премией на Каннском фестивале

Джон Траволта
22:46 Сегодня Телеграф
24tv.ua

Новости шоу бизнеса: Американского актера Джона Траволту отметят премией за его заслуги в кино.

Голливудского актера Джона Траволту хотят наградить премией "Символ кино" ("Cinema Icon") от именитого журнала Variety.

Такую награду представители издания хотят вручить звезде после премьеры ленты "Кодекс Готти", в котором Траволта сыграл главную роль. Премьера фильма и награждение на Каннском кинофестивале состоятся 15 мая.

Исполнительный редактор издания Стивен Гайдос отметил, что долгая карьера, популярность и награды Траволты делают его достойным специальной награды. Сам Джон Траволта был номинирован на премию "Оскар" в 1977 году за роль в фильме "Лихорадка субботнего вечера", а в 1994 году – за "Криминальное чтиво".

Музыкальный фильм "Бриолин" с Траволтой в главной роли, выпущенный в 1978 году, вошел в число самых популярных киномюзиклов в истории кинематографа. 

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Новости шоу бизнеса, Актер Джон Траволта, Бриолин, Джон Траволта, Каннский фестиваль, Криминальное чтиво, Лихорадка субботнего вечера.
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