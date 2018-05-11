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MELOVIN рассказал, что Евровидение вдохновило его на создание парфюма
Новости шоу бизнеса: Певец MELOVIN, который представляет Украину на Евровидении, планирует создать новый парфюм.
Представитель от Украины, певец MELOVIN признался, что Евровидение вдохновило его на создание нового особенного парфюма.
Об этом во время пресс-конференции победителей второго полуфинала сказал представитель от Украины MELOVIN.
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"Мне кажется он (парфюм – ред.) очень будет пахнуть сексом", - сказал MELOVIN, отвечая на вопрос ведущего о том, что на голубой дорожке Евровидения певец продемонстрировал созданный им парфюм для Португалии с нотами шоколада, вина и клубники.
Как известно, сегодня в Лиссабоне состоялся второй полуфинал Евровидения. Представителя от Украины объявили финалистом четвертым из десяти.
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