MELOVIN рассказал, что Евровидение вдохновило его на создание парфюма

Представитель от Украины, певец MELOVIN признался, что Евровидение вдохновило его на создание нового особенного парфюма.

Об этом во время пресс-конференции победителей второго полуфинала сказал представитель от Украины MELOVIN.

"Мне кажется он (парфюм – ред.) очень будет пахнуть сексом", - сказал MELOVIN, отвечая на вопрос ведущего о том, что на голубой дорожке Евровидения певец продемонстрировал созданный им парфюм для Португалии с нотами шоколада, вина и клубники.

Как известно, сегодня в Лиссабоне состоялся второй полуфинал Евровидения. Представителя от Украины объявили финалистом четвертым из десяти.