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Регина Тодоренко поделилась с поклонниками фото УЗИ
09:19 Сегодня Телеграф
Фото из открытых источников
Новости шоу бизнеса: Ведущая опубликовала снимок в своем Instagram.
На своей странице в Instagram известная ведущая Регина Тодоренко опубликовала снимок, на котором она позирует с результатами УЗИ, чем взволновала своих поклонников. Многие подписчики девушки подумали, что Регина беременна и на фото с УЗИ – ее будущий малыш.
Однако, все оказалось иначе. Снимок Регина подписала следующим образом: "Ребяяяяя, сделала УЗИ почек))) Все в норме, Слава Богу!!! Спасибо всем огромное за поддержку!!! И как же все-таки хорошие добрые комменты с пожеланиями скорейшего выздоровления делают сильнее!!!".
К слову, из-за проблем с почками Регина недавно попала в больницу.
Telegraf.com.ua