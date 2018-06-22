Регина Тодоренко поделилась с поклонниками фото УЗИ

На своей странице в Instagram известная ведущая Регина Тодоренко опубликовала снимок, на котором она позирует с результатами УЗИ, чем взволновала своих поклонников. Многие подписчики девушки подумали, что Регина беременна и на фото с УЗИ – ее будущий малыш.

Однако, все оказалось иначе. Снимок Регина подписала следующим образом: "Ребяяяяя, сделала УЗИ почек))) Все в норме, Слава Богу!!! Спасибо всем огромное за поддержку!!! И как же все-таки хорошие добрые комменты с пожеланиями скорейшего выздоровления делают сильнее!!!".

К слову, из-за проблем с почками Регина недавно попала в больницу.