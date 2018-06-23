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Ума Турман планирует стать гражданкой Швеции

Ума Турман
19:47 Сегодня Телеграф
www.segodnya.ua

Новости шоу бизнеса: Известная голливудская актриса Ума Турман хочет "вернуться к корням".

Ума Турман никогда не скрывала того, что гордится своими шведскими корнями. Мать звезды "Убить Билла" – шведская модель, баронесса Нена фон Шлебрюгге. Теперь актриса хочет сделать еще один шаг, приблизиться к корням, став гражданкой Швеции.

Мать Умы Турман Нена фон Шлебрюгге в молодости 

Интересно, что бабушка Турман также была моделью, родившейся на юге Швеции в городке Сконе. А в городе Треллеборг даже расположена ее скульптура.

"Ума поставила новую задачу – шведское гражданство. Большая часть ее родственников – шведы, ее мама-шведка. Ума объясняла мне, что она чувствует себя шведкой", – объяснил адвокат актрисы Томас Бодстрем.

"Она хочет купить дом в Швеции и жить там в будущем. У нее много родственников в Сконе, поэтому есть много вещей, которые влияют на желание Умы все же переехать в Швецию", – говорит Томас.

Напомним, Ума Турман сыграет в загадочном сериале Netflix. Название предстоящего шоу можно перевести как "Камеры" или "Палаты". Сюжет прост – молодая женщина переживает сердечный приступ, но трансплантация сердца помогает ей выжить.

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Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Netflix, Актриса Ума Турман, Нена фон Шлебрюгге, Убить Билла, Ума Турман.
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