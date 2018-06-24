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Мила Йовович высказалась о политической ситуации в США

Мила Йовович
20:01 Сегодня Телеграф
www.segodnya.ua
Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Мила Йовович остро ответила хейтерам, которые могли бы придраться к прикрепленному к посту снимку.

Знаменитая голливудская актриса Милла Йовович на своей странице в Instagram разместила эмоциональный пост с политическим подтекстом, в котором размышляет на тему разделения семей мексиканских беженцев на границе с США: "Я не поддерживаю нелегальную миграцию, но все же понимаю, почему столько людей стремятся в США. Для них эта страна – мечта и место, где можно найти лучшую жизнь для себя и своих детей. Поэтому моя семья перебралась сюда в 80-х", – написала Милла.

Актриса также добавила, что если кто-то желает помочь мигрантам, в своем профиле она оставила ссылку на фонды США, помогающим таким семьям.

Мила Йовович

Несмотря на серьезную тему, которую подняла актриса, она, предполагая, что многие обратят внимание на ее внешний вид, а не на посыл, в своем обращении в самом конце написала: "P.S. и да, я – плоская и не побрила подмышки".

Знаменитая актриса Милла Йовович в 80-е и 90-е годы поражала своей красотой на страницах модных журналов. Позже она стала сниматься в кино, где имела не меньший успех. Йовович снялась в более чем 30-ти картинах.

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Новости шоу бизнеса, Instagram, Голливуд, Мила Йовович.
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