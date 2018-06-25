Известная американская актриса Джессика Честейн стала главной героиней свежего номера парижского издания Journal Egoïste.

Известная американская актриса Джессика Честейн стала главной героиней свежего номера парижского издания Journal Egoïste. 41-летняя кинозвезда, известная по фильмам Интерстеллар и Марсианин, стала главной героиней новой фотоистории Эллен фон Унверт – фотографа, которую называют гением женской съемки. Честейн позировала в гламурных образах в стиле культовых кинозвезд 50-х годов, примерив ретро-платья и шляпки с вуалью.