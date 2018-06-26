Эти снимки показывают, какими же похожими бывают бабушки, мамы, отцы и их дети.

Эти снимки показывают, какими же похожими бывают бабушки, мамы, отцы и их дети. Через гены нам от наших родителей, бабушек, дедушек и других дальних "предков" передаются черты характера и внешности, причем в некоторых случаях настолько явно, что кажется, будто природа не стала ничего придумывать, а просто решила все повторить через копирку. Но бывают такие случаи, что даже внешность родственников похожа, как две капли воды! Итак, представляем вашему вниманию неоспоримые фотодоказательства того, что гены — мощная штука.