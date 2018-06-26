Бульдог Жа-Жа - победитель конкурса "Самая уродливая собака в мире".

Бульдог Жа-Жа - победитель конкурса "Самая уродливая собака в мире". Конкурсы красоты среди людей и домашних питомцев уже никого не удивляют, но в последнее время у них появляется весьма интересный конкурент — состязание в уродливости. Правда, проводится оно только среди животных, но все равно вызывает огромный ажиотаж. Ежегодный конкурс "Самая уродливая собака в мире" проходит в Калифорнии уже в тридцатый раз и призван не высмеивать недостатки питомцев, а доказать, что даже самый страшный пес достоин иметь хозяев и жить в семье, а не в приюте. В этом году конкуренция среди собак была велика, но победитель конкурса оказался достоин своих предшественников, выигравших состязание до него.