Маша Ефросинина рассказала, кого считает своим кумиром

Она успешная телеведущая и блогерша, милая и заботливая мама, а еще спортсменка и шутница - ну просто идеал. Но у нее также есть свои увлечения известными людьми. Селебрити призналась, что ее идеалом современной женщины является экс-первая леди США, Мишель Обама.

"Мне Мишель Обама нравится лучезарностью, энергией, тем, что она настоящий союзник для своего мужа и при этом прекрасная мама, женщина, несет добро. Это самая потрясающая улыбка из тех, которые я когда-либо видела. Еще мне нравится ее естественность, мне кажется, она очень настоящая", - поделилась Ефросинина.