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Маша Ефросинина рассказала, кого считает своим кумиром

Маша Ефросинина
15:00 Сегодня Телеграф
lux.fm
Фото: из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Прекрасная Маша Ефросинина является кумиром для многих своих фанатов.

Она успешная телеведущая и блогерша, милая и заботливая мама, а еще спортсменка и шутница - ну просто идеал. Но у нее также есть свои увлечения известными людьми. Селебрити призналась, что ее идеалом современной женщины является экс-первая леди США, Мишель Обама.

"Мне Мишель Обама нравится лучезарностью, энергией, тем, что она настоящий союзник для своего мужа и при этом прекрасная мама, женщина, несет добро. Это самая потрясающая улыбка из тех, которые я когда-либо видела. Еще мне нравится ее естественность, мне кажется, она очень настоящая", - поделилась Ефросинина.

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Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Ведущая, Идеал, Кумир, Маша Ефросинина, Мишель Обама.
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