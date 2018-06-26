Оля Полякова создала страницу для своих ног в Instagram

Одна из самых выдающихся частей тела украинской поп-дивы начала жить своей жизнью. Ноги Оли Поляковой появились в Instagram и меньше чем за день собрали внушительную аудиторию.

"Привет мы ноги Оли Поляковой! Мы считаем что это мы сделали ее звездой, и мы заслуживаем большего! Поэтому мы теперь уходим в сольное плаванье, и будем делать собственную карьеру! Здесь вы сможете наблюдать нашу жизнь и следить за каждым нашим шагом", - говорится в первом посте.

Многие в комментариях вспомнили не очень приличный анекдот - возможно, человек, который ведет страницу, именно этого и добивался. Ведь под каждым фото он ставит теги #footfetish и #footporn, что привлекает к записям определенный контингент.

Пока что Оля Полякова единственная певица на украинской сцене которая завела аккаунт своим ногам, и чьей фигуре и длине ног может позавидовать любая модель из ангелов Victoria’s Secret.

Интересный факт - при росте 180 см большую часть тела певицы занимаю ноги - рекордных 127 см - давно ставшие одним из главных достоинств и гордостью артистки (помимо вокального диапазона в 4 октавы, конечно же).

Теперь у главных "фишек" Поляковой появился личный аккаунт в Instagram, из которого поклонники артистки смогут узнавать не только "самые актуальные новости" из жизни звездных ног, но и секреты по уходу и красоты.

Кстати, под последними записями появились комментарии от страницы "Одежда Поляковой" и "Глаза Поляковой". "Ноги Поляковой" уже подписались на эти страницы.

Между прочим, на Западе очень популярна тенденция звездам заводить фейковые страницы в соцсетях - например для частей тела. Но там эти страницы ведут сами звезды, а не пиаршики, как в случае с Поляковой.