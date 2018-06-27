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Победительница Евровидения-2018 встретилась с принцем Уильямом
22:36 Сегодня Телеграф
Фото: из открытых источников
Новости шоу бизнеса: Герцог Кембриджский пребывает с официальным визитом в Израиле.
Герцог Кембриджский успел встретиться с победительницей песенного конкурса Евровидение-2018 Неттой Барзилай. Как сообщается на официальной странице Кенсингтонского дворца в Twitter, принц Уильям и Нетта встретились в Тель-Авиве, они прогулялись по бульвару Ротшильда и мило побеседовали.
Для официальной встречи с монархом Нетта не стала изменять своему необычному стилю – певица надела короткое ярко-желтое платье и черные колготки, а свои фиолетовые дреды частично уложила в пучок. Принц Уильям – первый член королевской семьи, который побывал в Израиле.
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