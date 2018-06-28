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Настя Каменских заинтриговала обнаженной сценой в ванной (Видео)

Настя Каменских
09:30 Сегодня Телеграф
beztabu.net
Фото из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Настя Каменских решила раздеться, чтобы произвести впечатление во время съемок ролика для популярного брэнда косметики.

Украинская певица Настя Каменских, которая последнее время выступает под псевдонимом NK, поделилась в Instagram видео из своей ванны, на котром она запечатлена голой.

"Время на меня", - говорится в комментарии к видео.

На ролике Настя, на котрой нет одежды стоит перед зеркалом в ванной и протирает лицо каким-то новым средством для кожи.

 

Time for myself #relax #уход #foreo #luna2 @foreo_ru

Публикация от Настя Каменских (@kamenskux)

Как оказалось, это реклама нового косметического средства, которую Настя устроила на своем канале.

Это не помешало девушке слегка раздеться для съемки этого видео. Кстати, в своих Stories, Настя написала, что любит все необычное и новенькое имея в виду предмет своей рекламы.

Нужно признать, что Настя любит раздеться, и регулярно публикует провокационные фото, очень голой или полуголой себя.

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Новости шоу бизнеса, Instagram, Видео, Настя Каменских, НК, Певица, Сцена в ванной.
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