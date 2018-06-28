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Виктория Бекхэм принарядила сына на благотворительный бал
Новости шоу бизнеса: В британском Виндзоре прошел благотворительный бал в честь 25-летия Фонда Элтона Джона.
Спонсором мероприятия стал бренд Bulgari, а вход стоил от 4 тысячи фунтов (около 139 тысячи грн). Из британских селебрити событие посетили певица Николь Шерзингер, художница Марина Абрамович, экс-первая ракетка мира Мария Шарапова с бойфрендом Александром Гилксом, а также знаменитый дизайнер Виктория Бекхэм с сыном Бруклином.
На своей странице в Instagram Виктория показала фотографию, как помогает одеваться старшему сыну.
К слову, Виктория Бекхэм выбрала для себя простую и интересную прическу на благотворительный бал. Женщина сделала низкий хвостик, который подвязала черной лентой.
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