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Виктория Бекхэм принарядила сына на благотворительный бал

Виктория Бекхэм
18:36 Сегодня Телеграф
24tv.ua
Фото: из открытых источников

Новости шоу бизнеса: В британском Виндзоре прошел благотворительный бал в честь 25-летия Фонда Элтона Джона.

Спонсором мероприятия стал бренд Bulgari, а вход стоил от 4 тысячи фунтов (около 139 тысячи грн). Из британских селебрити событие посетили певица Николь Шерзингер, художница Марина Абрамович, экс-первая ракетка мира Мария Шарапова с бойфрендом Александром Гилксом, а также знаменитый дизайнер Виктория Бекхэм с сыном Бруклином.

На своей странице в Instagram Виктория показала фотографию, как помогает одеваться старшему сыну.

 

Kisses x @ejaf @eltonjohn @davidfurnish X VB

Публикация от Victoria Beckham (@victoriabeckham)

К слову, Виктория Бекхэм выбрала для себя простую и интересную прическу на благотворительный бал. Женщина сделала низкий хвостик, который подвязала черной лентой.

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Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Бал, Виктория Бекхэм, Дизайнер, Наряд, Сын, Элтон Джон.
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