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Популярная звездная пара станет родителями близняшек

Ева Мендес и Райан Гослинг
15:08 Сегодня Телеграф
hochu.ua
Фото: из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Голливудское семейство Ева Мендес и Райан Гослинг снова готовятся стать родителями.

37-летний Райан Гослинг и 44-летняя Ева Мендес станут родителями в третий раз, о чем пишут все западные СМИ. Сейчас супруги воспитывают двух дочек, трехлетнюю Эсмеральду и двухлетнюю Амаду.

Инсайдер сообщил, что после длительных попыток забеременеть и даже ЭКО, актриса Ева Мендес ожидает двойню.

«Они на седьмом небе от счастья и очень рады, что у них родятся близнецы. Это чудо, которого они не ожидали.» Ева и Райан предпочитают не афишировать свою личную жизнь, из-за чего часто в СМИ появляется ложная информация.

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Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Беременность, Близнецы, Дети, Мендес, Райан Гослинг, Родители, Семья.
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