Популярная звездная пара станет родителями близняшек

37-летний Райан Гослинг и 44-летняя Ева Мендес станут родителями в третий раз, о чем пишут все западные СМИ. Сейчас супруги воспитывают двух дочек, трехлетнюю Эсмеральду и двухлетнюю Амаду.

Инсайдер сообщил, что после длительных попыток забеременеть и даже ЭКО, актриса Ева Мендес ожидает двойню.

«Они на седьмом небе от счастья и очень рады, что у них родятся близнецы. Это чудо, которого они не ожидали.» Ева и Райан предпочитают не афишировать свою личную жизнь, из-за чего часто в СМИ появляется ложная информация.