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Популярная звездная пара станет родителями близняшек
Новости шоу бизнеса: Голливудское семейство Ева Мендес и Райан Гослинг снова готовятся стать родителями.
37-летний Райан Гослинг и 44-летняя Ева Мендес станут родителями в третий раз, о чем пишут все западные СМИ. Сейчас супруги воспитывают двух дочек, трехлетнюю Эсмеральду и двухлетнюю Амаду.
Инсайдер сообщил, что после длительных попыток забеременеть и даже ЭКО, актриса Ева Мендес ожидает двойню.
«Они на седьмом небе от счастья и очень рады, что у них родятся близнецы. Это чудо, которого они не ожидали.» Ева и Райан предпочитают не афишировать свою личную жизнь, из-за чего часто в СМИ появляется ложная информация.
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