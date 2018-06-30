Автограф отображает всю незаурядность личности, особенно интересна подпись, если это всемирно известна персона.

Автограф отображает всю незаурядность личности, особенно интересна подпись, если это всемирно известна персона. У каждого человека — своя личная подпись: индивидуальный способ идентификации, который осуществляется с помощью совокупности символов, написанных от руки. И знаменитости не являются исключением. Если вы не являетесь обладателем коллекции автографов известных актёров, музыкантов и других знаменитостей, то эта коллекция фотографий, возможно, будет вам интересна. Сейчас вы увидите личные подписи знаменитостей и даже некоторых исторических личностей: