Чудесные ароматы, которые предпочитает Меган Маркл
Новости шоу бизнеса: У каждой женщины есть любимый аромат, а у герцогини Сассекской их несколько.
Поклонники Меган Маркл знают, какой макияж предпочитает герцогиня, какую косметику иcпользует. Также все в восторге от ее стиля одежды. Девушки всячески пытаются ей подражать, и испробуют на себе все штучки жены принца Гарри.
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Недавно стало известно,какие запахи обожает герцогиня Сассекская. Все парфюмы, какими она пользуется, очень непохожи друг на друга. Каждый аромат особенный для Меган и подчеркивает ее женственность и индивидуальность.
Теперь каждая девушка сможет себя порадовать приятными ароматами, которыми пользуется сама Меган Маркл.
Духи Jo Malone London, Wild Bluebell совмещают в себе нотки ландыша, колокольчика и шиповника. Этот запах завораживает с первых секунд и заставляет почувствовать легкость.
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Jo Malone London, Wood Sage & Sea Salt - аромат свободы и безмятежности. Сразу ощущается морской и древесный запах, также присутствуют нотки соленой воды и песка.
Парфюм Oribe Côte d'Azur передает ноты лимона, черной смородины, бергамота и сицилийского апельсина, тубероза, голубой цикламен и белый жасмин, база состоит из сандала, ветивера и амбры. Каждый запах дополняет и усиливает друг друга.
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Аромат Floris London парфюмеры специально создали для свадьбы Меган и Гарри. Этот запах похож на Bergamotto Positano, а также несет особую индивидуальность.
Напомним, королева Елизавета II доверила Меган Маркл важную миссию. Также мы сообщали, что в западных СМИ ходят слухи о беременности Меган.