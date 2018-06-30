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Кайли Дженнер стала самым популярным человеком в Интернете
Новости шоу бизнеса: Кайли Дженнер стала самой влиятельной персоной Всемирной паутины.
Кайли Дженнер стала самым влиятельным человеком в Интернете в 2018 году по версии TIME. Снимок ручки её новорожденной дочери Сторми стала самым популярным изображением в Instagram за всю историю!
Согласно данным аналитиков, Кайли Дженнер также является самой высокооплачиваемой звездой Instagram. Один рекламный пост звезды реалити-шоу в Сети может обойдись в миллион долларов.
В этом году социальная сеть Snapchat потеряла 1,3 миллиардов долларов из-за одного комментария Кайли Дженнер, которой не понравились расистские гифки.
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