Кайли Дженнер стала самым популярным человеком в Интернете

Кайли Дженнер стала самым влиятельным человеком в Интернете в 2018 году по версии TIME. Снимок ручки её новорожденной дочери Сторми стала самым популярным изображением в Instagram за всю историю!

stormi webster Публикация от Kylie (@kyliejenner) 6 Фев 2018 в 1:14 PST

Согласно данным аналитиков, Кайли Дженнер также является самой высокооплачиваемой звездой Instagram. Один рекламный пост звезды реалити-шоу в Сети может обойдись в миллион долларов.

В этом году социальная сеть Snapchat потеряла 1,3 миллиардов долларов из-за одного комментария Кайли Дженнер, которой не понравились расистские гифки.