Непросто поверить в то, что прошло уже целое десятилетие с момента выхода первого сезона легендарного сериала Breaking Bad - "Во все тяжкие".

Непросто поверить в то, что прошло уже целое десятилетие с момента выхода первого сезона легендарного сериала Breaking Bad — «Во все тяжкие». Драма о неизлечимо больном учителе из Альбукерке, который начал готовить наркотики на пару со своим учеником и попал в целую вереницу передряг, до сих пор будоражит любителей криминальных историй по всему миру. Потому к знаковому юбилею журнал Entertainment Weekly решил воссоединить актеров картины и подарил фанатам потрясающе атмосферную фотосессию.