Сегодня мы хотим развлечь вас 30-тью фотографиями разнообразной степени странности, которую оценят те, кто думает, что уже видел всё.

Трудно понять, почему людей так привлекает всякое безумие. Наверное потому, что им хочется встряхнуть мозг и посмотреть что-нибудь отличное от той реальности, к которой они привыкли. В этом нет ничего постыдного, ведь смотреть на безумие это нормально, а вот творить его уже не совсем. Сегодня мы хотим развлечь вас 30-тью фотографиями разнообразной степени странности, которую оценят те, кто думает, что уже видел всё.