Кимбал Маск и Кристиана Уайли официально сыграли свадьбу

Отмечается, что влюбленные зарегистрировали свои отношения еще в апреле, но официальное торжество устроили только в минувшую субботу. Свадьба состоялась в испанской провинции под названием Sant Martí d'Empúries. Для свадебного торжества невеста выбрала кремовое платье с длинным шлейфом, а жених предстал в светлом костюме и ковбойской шляпе. На церемонию были приглашены родственники и друзья пары, среди которых - актриса Сальма Хайек вместе с мужем Франсуа Анри-Пино.Отметим, что для Кимбала это второй брак. Первой супругой бизнесмена была архитектор и художница Джен Левин, которая родила ему троих детей.