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Ушел из жизни талантливый украинский кинорежиссер Илья Калюкин
Новости шоу бизнеса: Официальна причина смерти кинорежиссера Ильи Калюкина пока неизвестна.
1 июля умер украинский кинорежиссер, фотограф и журналист Илья Калюкин. Об этом на своей странице в Facebook рассказал блогер и фотограф Ростислав Шпук. "У Ильи всегда все только начиналось и только заканчивалось. Невероятно случайно закончилось навсегда, мимоходом. То есть скоро все начнется заново, только уже не с нами...", - написал Шпук.
Илья Калюкин родился в 1980 году. В 2002 окончил Прикарпатский национальный университет им. Василия Стефаника по специальности "Украинская филология". Работал журналистом. Фильм "Ксенофилия" — дебютная режиссерская работа.
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