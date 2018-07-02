Ушел из жизни талантливый украинский кинорежиссер Илья Калюкин

1 июля умер украинский кинорежиссер, фотограф и журналист Илья Калюкин. Об этом на своей странице в Facebook рассказал блогер и фотограф Ростислав Шпук. "У Ильи всегда все только начиналось и только заканчивалось. Невероятно случайно закончилось навсегда, мимоходом. То есть скоро все начнется заново, только уже не с нами...", - написал Шпук.

Илья Калюкин родился в 1980 году. В 2002 окончил Прикарпатский национальный университет им. Василия Стефаника по специальности "Украинская филология". Работал журналистом. Фильм "Ксенофилия" — дебютная режиссерская работа.