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Новости: Ушел из жизни талантливый украинский кинорежиссер Илья Калюкин
Ушел из жизни талантливый украинский кинорежиссер Илья Калюкин
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Ушел из жизни талантливый украинский кинорежиссер Илья Калюкин

Илья Калюкин
11:58 Сегодня Телеграф
unian.net
Фото: из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Официальна причина смерти кинорежиссера Ильи Калюкина пока неизвестна.

1 июля умер украинский кинорежиссер, фотограф и журналист Илья Калюкин. Об этом на своей странице в Facebook рассказал блогер и фотограф Ростислав Шпук. "У Ильи всегда все только начиналось и только заканчивалось. Невероятно случайно закончилось навсегда, мимоходом. То есть скоро все начнется заново, только уже не с нами...", - написал Шпук.

Илья Калюкин родился в 1980 году. В 2002 окончил Прикарпатский национальный университет им. Василия Стефаника по специальности "Украинская филология". Работал журналистом. Фильм "Ксенофилия" — дебютная режиссерская работа.

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Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Альманах 2018, Илья Калюкин, Кинорежиссер, Смерть, Украинский фотограф.
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