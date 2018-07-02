Приближенность к образу куклы - главный смысл жизни героев этой подборки!

Приближенность к образу куклы - главный смысл жизни героев этой подборки! В последнее время в мире все большую популярность обретают так называемые живые куклы — люди решившие приблизить себя к стандартам внешности куклы Барби путем пластической хирургии. У них в почете неестественно большие глаза, которых они достигают путем ношения линз и специального макияжа, длинные ресницы, пухлые губы и осиная талия — вот основные атрибуты девушки-куклы. Одной из самых известных живых кукол является украинка Валерия Лукьянова, но помимо нее в мире есть немало девушек и даже парней, которые решили превратить себя в живых кукол и сегодня мы вам о них расскажем.