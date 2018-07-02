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Актриса Тесса Томпсон призналась какой пол ее больше влечет

Тесса Томпсон
22:02 Сегодня Телеграф
24tv.ua

Новости шоу бизнеса: Звезда фильма "Тор: Рагнарек" сделала каминг-аут.

"В нашей семье царит очень свободная атмосфера, и мы можем быть кем захотим. Мне нравятся как мужчины, так и женщины, и если я приведу домой женщину или, скажем, мужчину, ни у кого не возникнет вопросов", – сказала Томпсон.

В то же время актриса не подтвердила слухи о том, что встречается с певицей Жанель Моне, но она отметила, что "они очень любят друг друга".

"Мы очень близки, находимся на одной волне. Если людям нравится обсуждать наши отношения, ничего страшного. Меня это абсолютно не волнует", – рассказала Томпсон.

К слову, в фильме студии Marvel "Тор: Рагнарек" Тесса Томпсон исполнила роль Валькирии, которая является бисексуальной.

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Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Актрисса, Бисексуализм, Каминг-аут, Тесса Томпсон, Тор: Рагнарек.
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