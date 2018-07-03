Виталий Козловский посвятил стих своей бывшей девушке

Так недавно Козловский разместил в соцсети неожиданную публикацию. Певец посвятил экс-участнице "Холостяка" Рамине Эсхакзай целое стихотворение, где постарался показать себя "сильным и независимым".

"Ты пишешь мне : "Скучаю", я в этом сомневаюсь. Не злюсь и не страдаю, а просто закрываюсь. Ловлю себя на мысли, как все закономерно. Всегда уходит быстро, все то, что чрезмерно. Есть новые этапы в любых из отношений, И лишь дегенераты не видят изменений. Играться в расставания или копить обиды, Какие-то сценарии изображать для вида. Так глупо и бессмысленно, я в это не играю, Но с болью вижу истину и просто отвыкаю. #любовьмойгрех", - поделился певец чувствами с подписчиками.

Так же Козловский отметил, что виделся с Раминой снова на съемках нового шоу. В конце июня в YouTube вышел новый выпуск программы "Ходят слухи" с ведущей Раминой Эсхакзай, в котором она взяла интервью у Виталия Козловского. Парочка откровенно разговорилась и раскрыла новые детали своего расставания.