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Виталий Козловский посвятил стих своей бывшей девушке
10:29 Сегодня Телеграф
Фото: из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Несмотря на то, что Виталий Козловский больше года назад расстался с Раминой, певец продолжает публиковать в Instagram посты, адресованные бывшей.

Так недавно Козловский разместил в соцсети неожиданную публикацию. Певец посвятил экс-участнице "Холостяка" Рамине Эсхакзай целое стихотворение, где постарался показать себя "сильным и независимым".

 

Всё началось у нас со съёмок клипа #ОтпускаюНа ... Собственно, со временем так и произошло, мы друг друга ОТПУСТИЛИ НА ВСЕ ЧЕТЫРЕ СТОРОНЫ... Ты пишешь мне : «Скучаю», я в этом сомневаюсь. Не злюсь и не страдаю, а просто закрываюсь. Ловлю себя на мысли, как все закономерно. Всегда уходит быстро, все то, что чрезмерно. Есть новые этапы в любых из отношений, И лишь дегенераты не видят изменений. Играться в расставания или копить обиды, Какие-то сценарии изображать для вида. Так глупо и бессмысленно, я в это не играю, Но с болью вижу истину и просто отвыкаю. #любовьмойгрех

Публикация от Vitaliy Kozlovskiy (@vkozlovskiy)

"Ты пишешь мне : "Скучаю", я в этом сомневаюсь. Не злюсь и не страдаю, а просто закрываюсь. Ловлю себя на мысли, как все закономерно. Всегда уходит быстро, все то, что чрезмерно. Есть новые этапы в любых из отношений, И лишь дегенераты не видят изменений. Играться в расставания или копить обиды, Какие-то сценарии изображать для вида. Так глупо и бессмысленно, я в это не играю, Но с болью вижу истину и просто отвыкаю. #любовьмойгрех", - поделился певец чувствами с подписчиками.

Виталий Козловский отказался от концертов в России

Так же Козловский отметил, что виделся с Раминой снова на съемках нового шоу. В конце июня в YouTube вышел новый выпуск программы "Ходят слухи" с ведущей Раминой Эсхакзай, в котором она взяла интервью у Виталия Козловского. Парочка откровенно разговорилась и раскрыла новые детали своего расставания.

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Новости шоу бизнеса, Instagram, Виталий Козловский, Певец, Рамина Эсхакзай, Стих, Ходят слухи.
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