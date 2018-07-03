Наглядная демонстрация того, как изменился самый романтичный город мира за сто лет.

Наглядная демонстрация того, как изменился самый романтичный город мира за сто лет. Недавно художник-постановщик Жюльен Кнез показал интересный проект, в котором он фотографировал улицы Парижа и накладывал старые фотографии. Идея подобного проекта зародилась летом 2015 года, когда Жюльен Кнез прогуливался по Парижу. Тогда Жюльен решил найти винтажные фотографии в интернете и запечатлеть эти места в настоящем времени. Получилось достаточно интересно. Винтажные снимки смогли охватить период с 1871 по 1968 года.